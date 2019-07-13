عقدت الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للثقافة، اليوم، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.

جاذ ذلك بعد إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية برئاسة وزير الثقافة وعضوية نخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

عبدالدايم: تأسيس الشركة يواكب توجه الدولة لرعاية الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة

وأكدت عبدالدايم أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما يواكب التوجه العام للدولة الهادف إلى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الإبداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني والمهني وإعادة إحياء صناعة السينما والإبداع الثقافي بها وإعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر، مشيرة إلى أن أصول السينما ممثلة في استوديوهات، دور عرض وغيرها كانت مملوكة فقط لوزارة الثقافة واسترداد حق إدارتها يأتي كتصحيح لمسار المشهد الثقافي ويعيد الإبداع إلى أداء دوره المميز في تطوير وتنمية المجتمع وبناء الإنسان، مضيفة أن القرار يحقق الصالح العام ويثري المجتمع الثقافي والسينمائي بما يلبي طموح الشعب في معرفة مأثوراته الثقافية والتي تناقلها العالم أجمع.

وشهد الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذى تضمن استعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بنقل أصول السينما وإنشاء الشركة القابضة وتشكيل الجمعية العامة لها إلى جانب قرار وزير الثقافة بشان النظام الأساسي للشركة ووضع استراتيجية عامة لسياستها وآليات تنفيذها ومن بينها الإجراءات الأولية لقيام الشركة بمهامها، وتشكيل مجلس الإدارة، وتقديم اقتراحات الأعضاء المتخصصين في قطاع الأعمال، والنظر في تأسيس شركتين تابعتين إحداهما للصناعات السينمائية والأخرى للصناعات والحرف التراثية.

يذكر أن الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية تضم فى عضويتها كلا من الدكتور محمود فتحي عطا الله، الدكتور محمود محمد إبراهيم عبدالله، عمر عبدالعزيز الدنف، هاني سيد أحمد ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أيمن إسماعيل محمد، نرمين محمد توفيق، عاكف عبداللطيف المغربي، دينا أمجد أنور المفتي، الدكتورة هبة صالح أحمد عمر، الدكتور أشرف زكي، الدكتور خالد عبد الجليل والدكتور هشام عزمي.