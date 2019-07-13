قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، التي تنطلق صباح اليوم.

وأضاف عقل، في بيان اليوم، أنه سيؤدي امتحانات الدور الثاني 544 طالبا وطالبة منتظمين، بالإضافة إلى 63 طالبا وطالبة منازل على جميع الإدارات التعليمية.

وشدد على ضرورة توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان وإغلاق أبواب اللجان، واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب.

وأفاد بأن مدينة الطور يمتحن بها 194 طالبا وطالبة منتظما، إضافة لـ13 طالبا وطالبة منازل، ومدينة شرم الشيخ يمتحن بها 81 طالبا وطالبة إضافة لـ8 منازل، ومدينة دهب يمتحن بها 51 طالبا وطالبة منتظما إضافة لـ13 منازل، ومدينة نويبع يمتحن بها 84 طالبا وطالبة منتظما، إضافة لـ8 طلاب وطالبة منازل، ومدينة كاترين يمتحن بها 22 طالبا وطالبة منتظما، ومدينة أبورديس يمتحن بها 35 طالبا وطالبة منتظما، إضافة لـ4 منازل، ومدينة أبوزنيمة يمتحن بها 16 طالبا وطالبة منتظما، إضافة لـ3 منازل، ومدينة رأس سدر يمتحن بها 61 طالبا وطالبة منتظما، إضافة لـ14 طالبا وطالبة منازل.