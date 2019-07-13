سعد لمجرد ينشر صورة جديدة له مع محمد رمضان بكواليس "انساي"

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد، صورة جديدة تجمعه بالفنان محمد رمضان من أغنيتهم الجديدة "انساي"، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر رمضان مقطع فيديو يجمعه بلمجرد، منذ فترة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقا: "نحن مستعدون مع أخي سعد لمجرد.. أغنية جديدة قريبا.. ثقة في الله نجاح، الأسطورة والمعلم".

وسعد لمجرد هو مطرب مغربي يبلغ من العمر 34 عاما، ويعد أول مطرب عربي تحقق قناته على "يوتيوب" مشاهدات تعدت المليار مشاهدة، وحققت أغنيته الشهيرة "أنت معلم" أكثر من 750 مليون مشاهدة.

وجرى اتهامه أكثر من مرة بالتحرش والاغتصاب، كان أولها في الولايات المتحدة في فبراير 2010.

كما أوقفت الشرطة الفرنسية "لمجرد" في العاصمة باريس، بتهمة الاعتداء بالضرب ومحاولة اغتصاب فتاة فرنسية وسجن لمدة 6 أشهر على ذمة التحقيقات، قبل إطلاق سراحه وتحويل قضيته من جناية إلى جنحة.