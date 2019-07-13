زلازل ضربت 3 دول حول العالم صباح اليوم.. بينها مصر

شهدت ثلاث عواصم، صباح اليوم، زلازل وهزات أرضية، ولم يُسجل وقوع أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية.

كانت البداية في الفليبن، حينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا تبلغ شدته 5.8 درجة ضرب شمال جزيرة مينداناو في الفلبين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ولم ترد أنباء عن وجود قتلى أو جرحى أو أي أضرار مادية، وفقا لما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي، كما لم يصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي تحذيرا من تسونامي بعد الزلزال.

وبعد قرابة ثلاثون دقيقة، قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشبكة سجَّلت هزة أرضية بقوة 2.7 ريختر في محافظة القاهرة، في تمام الساعة 11 و37 دقيقة مساءً.

وأضاف بدوي لـ"الوطن"، أن موقع الهزة الأرضية على دائرة عرض 29.9 وخط طول 31.4 شرق المقطم، وشعر بها سكان المقطم وزهراء المعادي والمعادي وشمال شرق القاهرة مثل التجمع ومدينة نصر.

وفي اليابان، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم السبت، أن زلزالا قوته 6.1 درجة ضرب جزر أوكيناوا اليابانية.

ووفقا للهيئة وقع الزلزال على بعد 346 كيلومترا شمالي ناها، عاصمة المقاطعة، وعلى عمق عمق 257 كم، بحسب ما أفادت "رويترز".