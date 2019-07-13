تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

برعاية مصرية.. توافد أعضاء "النواب الليبي" على القاهرة للم الشمل

بدأ أعضاء مجلس النواب الليبي، في التوافد على القاهرة للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

نتيجة الثانوية العامة 2019.. ترقبوها على "الوطن"

يترقَّب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ، والتي من المقرر إعلانها قريبا.

بدوره، رجح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خالد عبدالحكم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها، يوم الأحد المقبل، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، وترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع "الوطن" فور ظهورها، ويمكنكم التسجيل على الموقع للحصول عليها.

"باري" تتسبب في إجلاء الآلاف في لويزيانا.. وترامب يعلن الطوارىء

اتجهت العاصفة الاستوائية "باري" نحو ساحل ولاية لويزيانا، الجمعة، وأُجلي قرابة 10 آلاف شخص، وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة طوارئ فيدرالية للولاية، بينما تستعد السلطات لمواجهة العاصفة التي من الممكن أن تتسبب في فيضانات كبيرة، عبر مدينة نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها.

زلازل تضرب 3 دول حول العالم اليوم.. بينها مصر

شهدت ثلاث عواصم، صباح اليوم، زلازل وهزات أرضية، ولم يُسجل وقوع أي خسائر في الأرواح أو خسائر مادية، كانت البداية في الفليبن، حينما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا تبلغ شدته 5.8 درجة ضرب شمال جزيرة مينداناو في الفلبين في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي.

شرطة جبل طارق تفرج عن طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة

أعلنت شرطة جبل طارق، الإفراج عن جميع أفراد طاقم الناقلة الإيرانية جراس 1، وكشفت "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم الإفراج عن الطاقم المكون من 4 أفراد دون توجيه أي اتهام.

مصدر أمني: هزار بنات وراء سقوط فتاة من عقار بالمقطم وليس اغتصاب جماعي

كشف مصدر أمني حقيقة الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن سقوط فتاة من شرفة شقة مقيدة اليدين والقدمين.

وقال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن قسم شرطة المقطم تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع لعقار، وتبين بعد الانتقال لمكان الواقعة العثور على سمر ناجح، 21 عاما، ملقاة على الأرض وتعاني من بعض الكسور وتم نقلها إلى مستشفى المقطم لإسعافها.

توصلت التحريات إلى أن الفتاة من محافظة القليوبية، وكانت في زيارة لصديقتها المقيمة بالشقة محل الواقعة، وأضافت التحريات أنه أثناء المزاح اختل توازن الفتاة وسقطت من شرفة الشقة، وبسؤال المجني عليها داخل المستشفى أيدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في سقوطها.

وأضافت أن شيماء صاحبة الشقة صديقتها وذهبت إليها للنزول معها إلى السوق لشراء بعض الأغراض الخاصة بها، وأنها تتبادل الزيارات مع صديقتها.

"فتح البث المباشر ثم أشعل سيجارة وشغل الموسيقى".. انتحار شاب شنقا بالمنوفية

انتحر شاب بشنق نفسه بحبل داخل منزله بقرية كفر بلمشط بمركز منوف بمحافظة المنوفية، احتجاجًا على معاملة والده له، واستخدم الشاب المنتحر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب منشورا قال فيه إن لجأ إلى الانتحار بسبب سوء معاملة والده له، مطالبًا أصدقائه بمسامحته.

إنقاذ 24 من الغرق وتسليم 787 طفلا تائها لذويهم في رأس البر

شهدت شواطئ مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المصطافين ورواد الشاطئ واستعدادات مكثفة للوحدة برئاسة اللواء عماد حمدي وبمتابعة ميدانية وإشراف نواب المدينة بمعدات ورجال الإنقاذ ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر بدمياط حيث تم إنقاذ 24 حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير وتم تسليم 787 طفلا تائها إلى ذويهم.

مدير أعمال ريهام سعيد لـ"الوطن": تخضع لفحوصات طبية.. وممنوع حد يزورها

كشف خالد صواف، مدير أعمال الإعلامية ريهام سعيد، تطورات حالتها الصحية عقب نشر الأخيرة مقطع فيديو تتحدث خلاله عن مرضها، وخضوعها لعملية جراحية مؤخرا، أجراها دكتور حسام فودة.

وقال "صواف" لـ"الوطن"، إن الإعلامية ما زالت تجري فحوصات طبية لمعرفة تأثر الميكروب بالعلاج الحالي، موضحا أنها ستعرف مدى تطور حالتها الصحية، عقب أسبوع واحد، وأن الطبيب يخبر الإعلامية بتطور حالتها الصحية كل 14 يوما، بعد الإطلاع على نتائج التحاليل.

اجتماع طارئ في الزمالك بعد هروب كهربا إلى تركيا

يعقد رئيس الزمالك، جلسة مع أكثر من عضو في مجلس إدارة النادي والشؤون القانونية، لبحث ملف محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، بعد "هروب" اللاعب إلى تركيا للتوقيع لأحد أنديتها

ووفق مصادر لـ"الوطن سبروت"، وجه رئيس الزمالك بتجهيز ملف كامل عن أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق من أجل إرساله للمحامي الإيطالي "كريسبو"، لحسمه بشكل رسمي ومعرفة موقف القلعة البيضاء، كما تم تجهيز "سيديهات" متعلقة بتصريحات من مسؤولي اتحاد الكرة السابقين باعترافهم بصحة توثيق عقد اللاعب مؤخرا، من أجل تدعيم الشكوى ضد اللاعب.