ألقت أجهزة الأمن، القبض على ربة منزل وعامل، بعد ثبوت اشتراكهما مع آخر، في قتل شخص بالدقهلية.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات، بوصول "عامل، 31 سنة"، متوفى، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، توصلت جهوده إلى اختفاء الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى، وأن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص "ربة منزل، 19 سنة، عاملان 20، 21 - مقيمان بدائرة المركز".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ربة المنزل وأحد المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وأقرت ربة المنزل بقيامها باستدراج المجني عليه بقصد سرقته وفي سبيل تنفيذ مخططها استعانت بالثاني والثالث، وقدمت له عصير به بعض الأقراص المنومة، ثم تعدى الثاني والثالث، عليه بالضرب بالأيدي مما أفقده الوعي، ليستولوا على دراجة نارية كانت بحوزته وهاتفه المحمول، وأرشد المتهمان الملقى القبض عليهما، عن الدراجة والهاتف المحمول، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.