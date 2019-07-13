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الأزمة تتصاعد: «كهربا» يرحل عن الزمالك

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ضبط 41 قطعة سلاح ناري و319 طلقة نارية و105 قضايا تموينية خلال 24 ساعة

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كلية الشرطة تعلن بعد قليل شروط قبول دفعة جديدة من الطلاب

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