"تحيا مصر" يوقع برتوكولا مع "أخبار اليوم" لتطوير القري الأكثر احتياجا

وقع صندوق "تحيا مصر" برتوكول تعاون مع صندوق "أخبار اليوم"، لمواجهة الكوارث لتنفيذ عدد من مشروعات تأهيل ورفع كفاءة القري الأكثر احتياجا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية العام الحالي.

وقع البروتوكول تامر عبدالفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر والقائم بأعمال المدير التنفيذي، والكاتبة الصحفية فاطمة بركة رئيس مجلس أمناء مؤسسة صندوق أخبار اليوم لمواجهة الكوارث.

وقال تامر عبد الفتاح، إنه سيتم البدء في تفعيل البرتوكول من خلال مشروع تطوير قرية زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ويشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية المشتركة والتي تخدم 581 طالبا، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية.

وأضاف أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في معاونة أجهزة الدولة لتوفير سكن كريم لنحو 250 ألف مواطن من سكان المناطق العشوائية المهددة للحياة والقرى الأكثر احتياجا بمساهمة تجاوزت ملياري جنيه، حيث ساهم الصندوق في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ينقل إليها سكان المناطق المهددة للحياة، كما تم في مدينة تحيا مصر بالأسمرات، وإحلال وتجديد المساكن كما تم في مشروع بشائر الخير بالإسكندرية وحى العسال بشبرا، وذلك إلى جانب الارتقاء ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في أكثر من 242 قرية في 18 محافظة، كما يساهم الصندوق حاليا في تجهيز وفرش 600 وحدة سكنية جديدة في حي الأسمرات والمحروسة استعدادا لنقل عدد من الأسر إليها.

وأوضح عبد الفتاح أن المشروع الذى ينفذه صندوق تحيا مصر مع صندوق اخبار اليوم سوف يتم خلال فترة زمنية تقدر بحوالي 3 أشهر تبدأ من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي.

من ناحيتها، أكدت الكاتبة الصحفية فاطمة بركة، أن المشاركة جاءت تلبية لرغبة الكاتب الكبير الراحل إبراهيم سعده مؤسس صندوق الكوارث، والذى أوصى قبل وفاته بأن يشارك الصندوق في عدد من المشروعات التي يتبناها صندوق تحيا مصر تحت رعاية الرئيس السيسي وخاصة التي تهتم بالمواطن والقرى الاكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات وتوقيع بروتوكول تعاون بين الصندوقين ثم بعد ذلك تم توقيع ملحق للبروتوكول 8 يوليو الحالي، والذى سيتم من خلاله تنفيذ مشروع دعم أنشطة التعليم الأساسي بقرية الشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا محافظة سوهاج، وتم اختيار المدرسة الابتدائية المشتركة بالقرية لعمل الصيانة والتجهيز لها، وأيضا تنفيذ أعمال دعم البنية التحتية من خلال استكمال شبكات مياه الشرب بالقرية.