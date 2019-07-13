وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع مديري المديريات كل في مديريته بضرورة التنسيق مع مسؤولي بعثات الحج بالمحافظات لتنظيم محاضرة أو عدد من المحاضرات التوعوية حسب عدد الحجاج في كل محافظة.

كما وجهت وزارة الأوقاف، بضرورة مراعاة طبيعة مكان انعقاد الندوة سواء بأحد المساجد الكبرى أو بإحدى دور المناسبات التابعة للوزارة أو بمركز الثقافة الإسلامية، وموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء من سيقومون بهذه التوعية سواء من أساتذة الفقه المتخصصين أو الأئمة المتميزين المرشحين لمرافقة بعثة الحج العام الجاري أو من سبق مرافقتهم لبعثات الحج في الأعوام الأربعة الماضية.

وطالبت بموافاة رئيس القطاع الديني بأسماء المحاضرين ومكان وموعد إقامة المحاضرة قبل يوم الخميس المقبل 25 يوليو وأن يكون التنفيذ أوائل الأسبوع المقبل، ابتداءً من السبت 27 يوليو، وبما لا يجاوز نهاية شهر يوليه الجاري.