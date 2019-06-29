أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن استخدام الشعارات السياسية في المدرجات الرياضية يعد خروجًا واضحًا وسافرًا على مقتضيات الروح الرياضية، ويجب على جميع الاتحادات الدولية مضاعفة عقوبات الاستغلال السياسي أو العنصري للأحداث الرياضية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع من تسول له نفسه التسلل لإفساد الفعاليات الرياضية أو استغلالها سياسيًا.

وأضاف جمعة، في تصريحات له، أنه لابد من عقوبات حتى لا تتفشى هذه الظواهر السلبية وبما يخرج الرياضة عن أهم ما يميزها وهو ما يعرف بالروح الرياضية المتسامحة، وألا يسمح لأي جماعة متطرفة ببث عناصرها لاستغلال هذه الأحداث، وعلى جميع الاتحادات الوطنية والقارية إعمال شأنها بما يحقق أمن الملاعب وسلامتها، وعدم الخروج بها إلى التوظيف السياسي أو العنصري.