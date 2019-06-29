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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

عاجل| التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون على عسير السعودية

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الباز عن أزمة وردة: الملايين يفعلون ما فعله.. "وكان لازم يتعاقب للآخر"

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