هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة والواعظات والإداريين والإداريات الذين تخرجوا في الدفعة الأولى من مركز الحاسب الآلي الدولي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، في إطار خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتحديث والعمل الجاد نحو التحول الرقمي الكامل، وعددهم 42 متخرجا.

وأضاف في بيان له: "لقد قررنا أن كل من حصل أو يحصل على هذه الشهادة يعد مجتازا لجميع اختبارات الحاسب الآلي المطلوبة كشرط لأي وظيفة قيادية أو إدارية أو إشرافية أو التقدم لأي دورة تدريبية دولية يكون اجتياز اختبارات الحاسب الآلي بالوزارة شرطا للتقدم لها، مع تمنياتنا لهم جميعا بمزيد من التوفيق، وتأكيدنا على استمرار هذه الدورات بواقع 60 متدربا شهريا".