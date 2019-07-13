قررت وزارة الأوقاف، صرف 30 ألف جنيه مكافأة للعاملين بأوقاف الغربية المشاركين في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "أسوة بمحافظة القاهرة ولتحقيق المشاركين بمشروع صكوك الأضاحي بمحافظة الغربية أكثر من ألف صك حتى تاريخه قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وذبح هذه الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح لتوزع بعد ذلك على الأسر الأولى بالرعاية، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف كما هو الحال مع محافظة القاهرة أيضا، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذي القعدة الجاري، وصرف مكافأة قدرها 50 ألفا لأول مديرية تحقق الألف صك الثانية".