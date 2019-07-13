أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان الخيرية بالمنوفية، أنه جرى توزيع 6 أطنان من اللحوم المجمدة مجانا على الأيتام والأرامل والمطلقات وغير القادرين من محدودي الدخل والأسر الفقيرة من الفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة كافة.

وأوضح "درغام"، أنه جرى تحديد هذه الحالات بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين محافظة المنوفية والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ورفع المعاناه عن كاهلهم، وتفعيلاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم سبل الرعاية الاجتماعية للمواطنين.