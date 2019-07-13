قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق مشروطية الحصول على الدعم، الشهر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت القباج، في بيان صحفي لها اليوم، أنه لا بد من تردد الأم على العيادات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة كشرط أساسي للحصول على الدعم، لافتة إلى أن الوزارة تهدف لوصول الدعم لمستحقيه من خلال التنقية المستمرة والتي وضعت لها شروط عديدة أهمها المشروطية.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية في التعليم والصحة معًا سيتم خصم 30% من الدعم وفي حالة استمرارها سيتم خصم 30% إضافية، وإذا استمرت الأسرة في عدم التزامها ستحرم من الدعم تماما، إلا أنها لها الحق في العودة بعد سنة من تاريخ الحرمان إذا التزمت بالمشروطية.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تدريب 3 آلاف موظف وموظفة في وزارات التضامن والصحة والتعليم داخل الإدارات المختلفة على مستوى الوحدات الصحية، لإعداد دفتر متابعة صحية وتوزيعه على الوحدات استعدادًا لبدء التنفيذ، وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه من خلال التنقية المستمرة والتي وُضعت لها شروط عديدة أهمها المشروطية، لافتة إلى أن العام المالي 2018 - 2019 هو عام الانتقال من الحماية إلى التنمية، وذلك لتحقيق منظومة حماية اجتماعية متكاملة.

وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف ووزارتي الصحة والتعليم لجمع بيانات الحضور المدرسي والرعاية الصحية للطلبة تحت سن 6 سنوات، موضحة أنه تم تدريب 6 آلاف زائرة تشمل ألفي رائدة ريفية و4 آلاف مكلفة خدمة عامة، لبدء توعية مليوني أسرة مستفيدة من "تكافل" بأهمية التزام أبنائهم بالتعليم، كذلك توعية الأم بأهمية التردد على الوحدات الصحية بصحبة أطفالها بصفة مستمرة للحصول على الدعم وتوعيتهم بعواقب عدم الالتزام.