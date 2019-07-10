قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن استثمار أموال المعاشات في أذون الخزانة، تعد طريقة آمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: "الشؤون الصحية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والشؤون الدستورية والتشريعية" عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبًا "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.

وقال وزير المالية فى كلمته، إن الحكومة اشترطت قيدًا لعدم تمرير الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللي فات ادفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين.

وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا: "عملية لضمان الأمان للأموال".

من جهتها، قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، لدينا 4 محاور للعمل إليها، وهي "التشريعي وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الإلكتروني والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

وأضافت الوزيرة: "لدينا لجنة من الخبراء لإعداد البنية التحتية الموازية، ولو راقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجي في المصروفات الإدارية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الأكتواري، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالي".

وأكدت والي: "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزير مالية صنايعي، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسؤولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

وتابعت: "كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من وزير المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7% مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمار مبلغ يصل لـ800 مليار".