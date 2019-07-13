أكدت القوات المسلحة على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية.

ونشر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن القوات المسلحة أكدت عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.