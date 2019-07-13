نشر فريد، الابن الأصغر للشاعر نجيب سرور، فيديو مدته 17 دقيقة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال إقامة الطقوس الخاصة بحرق جثمان شقيقه شهدي، الذي رحل صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز 57 عاما، بعد صراع مع سرطان الرئة.

وأثارالفيديو استياء بعض المتابعين، الذين أكدوا أن شهدى نجيب سرور مسلم الديانة، وما كان على شقيقه التعامل مع الجثمان بطريقة الحرق.

يذكر أن الراحل هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك بالتمثيل في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله عام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وتميز في عمله بالتكنولوجيا والتصميم، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى واقته المنية بأحد مستشفيات الهند.