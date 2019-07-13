أبدى الإعلامي نشأت الديهي، فخرة الشديد بالرئيس عبد الفتاح السيسي عند زيارته للكلية الحربية ومشاركته لطلاب الكلية نشاطهم الرياضي خلال زيارة الرئيس للكلية فجر اليوم السبت، حيث قال: "ربنا يديك الصحة يا ريس، عندنا رئيس عاوز يطير بالبلد ديه، السيسي بهذه الحيوية يعكس حيوية مصر، مصر مش ماشية على كرسي متحرك، هذا الصورة افتقدناها على مدار سنوات".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الرئيس السيسي لم ينس في كلمته لطلاب الكلية الحربية حديثة عن الشعب المصري، حيث ذكر لهم أن الشعب المصري تحمل الكثير خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الشعب المصري لم يخذل الرئيس السيسي منذ أن تولي مقاليد الحكم، حيث تعود الشعب منذ وصول السيسي للحكم على طريقة جديدة من الحكم وهي المكاشفة التامة، كون الشعب صاحب الحق الأصيل في المعرفة، على حد وصفه.

وطالب الديهي، المسئولين من وزراء ومحافظين أن يقلدوا الرئيس وأن يتفقدوا الشعب المصري على أرض الواقع، "بقول للمسئولين انزلوا من مكاتبكم وشاركوا الشباب".

وسخر الديهي، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قال: "أراهن إن أردوغان هيصحي الصبح بكرة يقلد زيارة السيسي للكلية الحربية، بس أنا عاوز أقوله اشتغل على نفسك وكفاية تقليد".