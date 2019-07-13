قال عماد غالي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية، إن هناك تعاونا كبيرا بين الغرفتين المصرية والألمانية، موضحا أن جهود الحكومتين في التعاون أثمرت عن أكثر من 11 شركة تعمل في مجالات البتروكيماويات والبترول والكهرباء، و11 مليون دولار استثمارات في أكثر من مجال.

وأضاف "غالي"، خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" في دورته الثامنة، أن هناك ريادة مصرية كبيرة في الفنادق، التي تعمل في ألمانيا وبعض المدن الألمانية بصفة خاصة تعمل بصفة وثيقة في مجالي الصناعة والسياحة، لافتا إلى أن العامين القادمين سيشهدان استثمارات كبيرة بين البلدين بالمقارنة باستثمارات 2016.

وأكد تدشين خطوط سياحية جديدة بين الأقصر وفرانكفورت، مشيرا إلى أن مصر استثمرت كثيرا في الأمن، وأصبحت السياحة تنطلق إلى محطات كثيرة والسائحين الألمان يأتون مصر ويغادرونها بمنتهى الأمن والأمان.

وأشار إلى أنه في الصحراء الغربية في مصر وفي الصين وأستراليا تستخدم التكنولوجيا لدعم السياحة، موضحا أن "السائحين الألمان في مصر يمثلون ثلث عدد السائحين".