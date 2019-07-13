سادت حالة من الفرحة في منزل الطالب أحمد بكر عبدالباري الوكيل، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، بحصوله على الدرجة النهائية بنسبة 100%.

وقال أحمد بكر، لـ "الوطن"، أنه فوجئ باتصال من قبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يقدم له التهنئة بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية وعلى الدرجات النهائية في جميع المواد، "كنت أتوقع حصولي على الدرجات النهائية لكن لم أتوقع حصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية".

فخور باتصال شيخ الأزهر

ووجه أحمد الشكر لله تعالى، ثم والديه وأخواته، الذين كانوا يدعمونه في كل لحظة ويشجعونه على المذاكرة والحصول على الدرجات النهائية، "الحمد لله لم أخذل أحدا من أسرتي، وحققت حلمهم وحلمي بدخول كلية الطب"، مشيرا إلى أن والده معلم لغة عربية بالأزهر، ووالدته ربة منزل، وأنه أكبر إخوته الثلاث، وجميعهم في الأزهر.

وعبر عن فرحته بتلقي مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتهنئته بحصوله على المركز الأول ودعوته لحضور حفل تكريم ينظمه الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب المتوفقين الحاصلين على المراكز الأولى، وأن السبب في تفوقه المحافظة على الصلوات والالتزام بالمذاكرة ومراجعة الدروس باستمرار، ووضع خطة طوال العام الدراسي للمذاكرة.

وأوضح أنه وضع جدولا للمذاكرة، وكان يذاكر يوميا حوالي 4 ساعة، وأثناء فترة الامتحانات كانت المذاكرة تتعدى الـ 7 ساعة يوميا، وكان يعتمد بشكل أساسي على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، وأنه كان يمارس هوايته في القراءة وكرة القدم والتنس، "تحقق حلمي بدخولي كلية الطب، والتي كنت أدعوا الله أن يوفقني لها، من أجل مساعدة الفقراء ومن المرضى".

وقدم نصيحة لطلاب الثانوية القادمين بالتخطيط الجيد للمذاكرة، والثقة في النفس، والمواظبة على المذاكرة بشكل مستمر، وأنه يحلم بالحصول على منحة دراسة في الخارج، وأن يدرس الطب في جامعة كامبريدج أو أكسفورد.

من جانبه عبر بكر الوكيل، والد الطالب، معلم لغة عربية بالأزهر، عن فرحته، بحصول ابنه على المركز الأول على مستوى الجمهورية، لكونه طالبا متفوقا ومجتهدا، ويحصل على أعلى الدرجات في السنوات الماضية، بجانب التزامه الأخلاقي والديني، و"شرف لنا ولقرية الدلجمون كلها اتصال شيخ الأزهر وتهنئة ابنهم بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية".