قال إيفان ساركوس، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، إن الاتحاد الأوروبي شريك كبير لمصر في تطوير السياحة، لما له من خبرات في هذا المجال.

وأضاف "ساركوس"، خلال كلمته في المؤتمر الأورومتوسطى للسياحة "ميدى تورز" في دورته الثامنة، أن مصر لديها تنوع بيولوجي كبير وتستطيع أن تجذب عددا كبيرا من السياح من خلال إلقاء الضوء على أماكن سياحية ومدن لم يتخيل أحد وجودها داخل مصر.

وأكد وضع برامج كثيرة لتطوير السياحة، من بينها برامج مخصصة للشرق الأوسط، وهناك برامج لتنويع التطور المستدام، لافتا إلى أن هناك الكثير من المزايا التي تستفيد منها مصر من الدعم الكبير لتطوير السياحة، وذلك من خلال توفير مياه أكثر نظافة، وشواطئ نظيفة، وهواء أكثر نظافة، ومناظر خلابة، وهذا كله يتم وضعه من ضمن خطة 2020 وما بعد ذلك.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي مع بعض المؤسسات المصرية يوفر تدريبا وتمويلا للعديد من الطلاب والمهتمين بالعمل في مجال السياحة، وهناك مبادرة تخص عمل النساء في مجال السياحة، والاتحاد الأوروبي يدعم المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة من التواجد السياحي بشكل يليق بها.