ساعات قليلة ويستقبل الملايين من الطلاب نتيجة الثانوية العامة الذين أدوا امتحانات الدور الأول لها في الفترة من 8 يونيو وحتى 3 يوليو، وينتظرون إعلان النتيجة رسميًا، حيث تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

قبل عدة عقود كان لنتيجة الثانوية العامة طابع آخر، حيث كان الطلاب وذووهم يلتفون حول المذياع ينتظرون إذاعة النتيجة عبر الموجات الرئيسية للإذاعة التي كان يلقيها المذيعون على الطلاب، فكانت الوسيلة الوحيدة لمعرفة النتيجة خلال تلك الفترة.

ذكريات عديدة عاشها الإذاعي عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق، مع إعلان نتيجة الثانوية العامة في الراديو والإذاعات، فيروي لـ"الوطن"، أن أول مشاركة له في إذاعة نتائج الثانوية العامة كانت في عام 1982، والتي استعد لها جيدا، وكانت الوزارة تحرص على ألا تتسرب النتيجة، فكانت تصل لمقر الإذاعة في مظروف مغلق يتسلمها مدير الإذاعة ويوزعها على المذيعين، بالإضافة إلى الوجود الأمني على أبواب الاستوديو منعا لأحداث توترات.

رئيس الإذاعة المصرية السابق يروي مواقف طريفة حدثت مع إعلان النتائج أبرزها جملة "لم ينجح أحد"

اختيار المذيعين الذين يعلنون النتيجة كان يتم بعناية لما لهذا اليوم من أهمية وسيتابعه الكثير من المواطنين، وكان يتم تبليغهم في اليوم الذي يسبقه، وكان يستعد المذيعون له بالنوم الجيد والحرص على عدم إجهاد الصوت، حسب "رشاد".

قبل بداية عمل كل مذيع كان يقسِّم رئيس الإذاعة نتيجة الثانوية على كل المذيعين المسؤولين عنها، ويراجع كل مذيع الجزء الخاص به تجنبا لوقوع أي خطأ على الهواء مباشرة أثناء إذاعتها وإذا استصعب عليه شيء يمكنه التواصل مع وزارة التربية والتعليم.

مواقف طريفة عاشها الإذاعي عبدالرحمن رشاد إبان إعلانه نتائج الثانوية العامة، كان أبرزها مقولة "لجنة لم ينجح أحد"، والتي أذاعها أكثر من مرة خلال عمله، بالإضافة إلى أسماء المدن والقرى التي كان أغلبها يكون طريفا، حسب "رشاد".

مكالمات تلفونية عديدة تلقاها "رشاد" خلال إذاعته نتيجة الثانوية العامة من أولياء الأمر فرحا بنتائج أبنائهم، من بينها "الله يبارك فيك ربنا يفرحك زي ما فرحتني بنتيجة ابني"، وكانت هيئة الإذاعة تحرص على الاتصال بالأوائل لتهنئتهم واستضافتهم في البرامج التعليمية.