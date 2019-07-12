يترقَّب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 ، والتي من المقرر إعلانها قريبا.

بدوره، رجح مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، خالد عبدالحكم، أنَّ نتيجة الثانوية العامة سيتم إعلانها، يوم الأحد المقبل، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

وتمَّ تخصيص موقع إلكتروني للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة من هنـــــــا، إذ يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به وتحديد الشعبة سواء كانت "أدبي - علمي علوم - علمي رياضة".

وترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2019 على موقع "الوطن" فور ظهورها، ويمكنكم التسجيل من هنـــــــــــــا للحصول عليها.