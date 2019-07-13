على أحر من الجمر، ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة، والتي على أساسها يحدد الكثير من الطلاب مستقبلهم، ويطلقون الأحكام على حياتهم بالفشل والنجاح بناء على مجموع بالأرقام، إلا أن الكثير من المفكرين والأدباء والشعراء الكبار، حطموا تلك الفكرة بوصولهم لقمة المجد دون الحصول على الثانوية العامة من الأساس.

محمد حسنين هيكل.. دبلوم تجارة

الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، الذي وصل لأعلى قمة المجد الصحفي منذ بدء عمله بالصحافة وانضمامه لنقابة الصحفيين عام 1948، لم يلتحق يومًا بالدراسة في الثانوية العامة، وحصل على دبلوم التجارة قبل احترافه الصحافة.

العقاد.. الابتدائية

الأديب والشاعر الكبير الراحل عباس العقاد، والحائز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وعضو مجمع اللغة العربية في مصر، ومجمعي بغداد ودمشق، والذي تجاوز عدد كتبه المائة كتاب، وتُرجم العديد منها إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية، لم يتجاوز تعليمه المرحلة الابتدائية، التي توقف عندها.

أحمد فؤاد نجم.. كُتاب القرية

واحد من أبرز شعراء العامية في تاريخ مصر، الشاعر الكبير الراحل، أحمد فؤاد نجم، الملقب بـ"الفاجومي"، لم يتلق يومًا تعليمًا نظاميًا، بل تعلم في كتّاب قريته بالشرقية كعادة أهل القرى، وكان من الشعراء المهمومين بقضايا الشعب والجماهير الكادحة ضد الطبقات الحاكمة ما أدى إلى سجنه ثمانية عشر عامًا، كما شارك في تأسيس حزب المصريين الأحرار عقب ثورة 25 يناير.

جمال الغيطاني.. مدرسة الفنون والصنائع

جمال الغيطاني، الروائي الكبير، صاحب المؤلفات التي يزيد عددها عن الخمسين كتابًا، لم يلتحق رغم نبوغه بالثانوية العامة، حيث تلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة عبد الرحمن كتخدا، وأكمله في مدرسة الجمالية الابتدائية، وفي عام 1959 أنهى الإعدادية من مدرسة محمد علي الإعدادية، ثم التحق بمدرسة الفنون والصنائع بالعباسية، ولم يلتحق بعدها بالجامعة، ولم يأخذ نصيبه من التعليم نظرًا للفقر الشديد، وفقًا لحواره مع الحياة اللندنية.

إبراهيم أصلان.. المدرسة الصناعية

وعلى غرار "الفاجومي"، لم يتلق الكاتب الكبير الراحل، إبراهيم أصلان، تعليمًا نظاميًا، وتعلم في كتاب قريته، ثم تنقل بين عدة مدارس حتى استقر فى مدرسة لتعليم فنون السجاد لكنه تركها إلى الدراسة بمدرسة صناعية.