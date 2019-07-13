أناب الإمام الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر المشيخة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية في معهد غزة.

وكان الإمام الأكبر قد أجرى اتصالًا هاتفيًا، اليوم السبت، من ألمانيا، حيث يجرى فضيلته فحوصات طبية، بأوائل الثانوية الأزهرية، لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.

وهنأ شيخ الأزهر، أسر الطلاب الأوائل، وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.