تواصل فعاليات انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر في مجال طب وجراحة العيون، اليوم، بمشاركة أساتذة من طب الإسكندرية بقسم الرمد، وشباب أطباء العيون من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، برعاية المجلس الأعلى للمستشفيات، وأوركيديا للصناعات الدوائية.

وتناول مؤتمر انطلاق "عقول عظيمة"، على مدار 4 جلسات علمية، عددا من أهم المشكلات، التي تشغل أطباء العيون ومنها جراحات المياه البيضاء المعقدة، والليزك وتصحيح الإبصار، وأمراض الشبكية، والجلوكوما "المياه الزرقاء"، وحوَل الأطفال.

وناقشت الجلسة الأولى محاضرات لأساتذة الحول، منهم الدكتور هاني غيث، والدكتور عمرو الكمشوشي، والدكتور أحمد مجدي، والدكتور أحمد سوكة، فيما ناقشوا مرض الحول الوحشي أو الخارجي، وأحدث طرق التشخيص.

كما عرضت الجلسة الثانية بعض عمليات المياه البيضاء الأكثر تعقيدا، وسط مناقشة حوارية للإجابة على تساؤلات شباب الأطباء حول التصرف الطبي الأمثل معها وبخاصة الحالات النادرة، بينما ترأس الجلسة الثالثة الدكتور محمد الكاتب، وناقشت موضوعات انكسار الضوء وجراحات تصحيح الإبصار.

من جانبها، أوضحت شيماء صبري، المدير التنفيذي لأوركيديا، أن "عقول عظيمة" خطط لها في مراحلها الـ3، أن تصبح من أهم الفعاليات الطبية المصرية في مجال طب العيون، بمشاركة كبار وشباب الأطباء المشاركين.

وتابعت "صبري"، أن "عقول عظيمة"، سوف تستمر في استراتيجيتها لنقل الخبرات العلمية والعملية من جيل الأساتذة في طب العيون إلى جيل الشباب كهدف سامى وكإحدى وسائل التعليم الطبي المستمر المتبعة في المؤسسات الطبية العالمية.