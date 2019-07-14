نائب: قيد خريجي "حقوق تعليم مفتوح" بنقابة المحامين "حق"

أكد محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، حق الحاصلين على شهادات كليات الحقوق من التعليم المفتوح في القيد بنقابة المحامين.

وقال الحسيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الأفوكاتو"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس 2"، الذي يقدمه الدكتور أيمن عطا الله، إن الدارس لهذا التعليم تعب واجتهد وذاكر، ومن حقه الانضمام لجداول نقابة المحامين خاصة أن شهادة التعليم المفتوح معتمدة من الدولة.

وأضاف "الحسيني"، أن سامح عاشور نقيب المحامين لا يحترم تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعليم المفتوح، وأن نقابة المحامين عليها دور في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ، مشددًا على ضرورة حصول خريجي كليات الحقوق تعليم المفتوح علي حقوقهم بالانضمام للنقابة.

من ناحية أخرى، تناول برنامج "الأفوكاتو"، قضية مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذكر اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لجرائم المعلومات، أن مصر تمتلك نظاما ممتازا يتم به مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأشار "الرشيدي" إلى أن جرائم القتل والسرقة والخطف عن طريق الإنترنت انتشرت في العالم كله بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن خط الدفاع الأول من تلك الجرائم عن طريق التوعية.