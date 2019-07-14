طالبان يحاولان الانتحار لضعف مجموعهما في الثانوية العامة

أقدم طالب وطالبة في محافظة أسيوط، على الانتحار عقب ظهور نتيجة إتمام شهادة الثانوية العامة، لأن مجموعهما ضعيف.

وتلقى العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارين من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعي الأول يفيد وصول "محمد. ن. م"، من 18 سنة، مصاب بآلام شديدة بالمعدة، وفي حالة إعياء شديدة، وبسؤال أهليته دلت التحريات الأولية، أنه أقبل على الانتحار بشرب مبيد زراعي كان بالمنزل، بسبب ضعف مجموعه بالثانوية العامة.

والإخطار الثاني يفيد وصول "منى. م"، 18 سنة، مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفي حالة إعياء شديدة، وبسؤال أهليتها دلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كميات كبيرة من الأقراص، لضعف مجموعها في الثانوية العامة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية للمصابين كل على حدة، وحرر المحضر اللازم لكل منهما، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.