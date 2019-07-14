الأولى على الثانوية العامة علمي علوم لـ"الوطن": أملي في ربنا كان كبير

قالت هاجر محمد، الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة، شعبة علمي علوم، والحاصلة على مجموع 410 درجات، إنها علمت بنتيجتها من اتصال وزير التربية والتعليم بها، والذي أخبرها بمجموعها وحصولها على المركز الأول.

وأضافت هاجر لـ"الوطن" أن الوزير أخبرها بالنتيجة ثم سألها عن الكلية التي تتمنى الدراسة بها، لتخبره على الفور أنها كلية الطب، لتسير على درب والدها ووالدتها، واللذين يعمل كل منهما مدرس مساعد بكلية الطب، مضيفةً: "لما عرفت طرت من على الأرض من الفرحة".

وتابعت الطالبة التي تنتمي لمدرسة الأرقم الثانوية بسوهاج: "مكنتش بذاكر عدد ساعات معينة وكان كل يوم بظروفه بس كنت بذاكر أول بأول، وكان أملي في ربنا كبير ودعيته كتير والحمد لله استجاب دعايا"، مؤكدة أن والديها ساعداها باستمرار وحمساها للسير نحو هدفها وتحقيقه والوصول إليه.