أول الثانوية العامة أدبي لـ"الوطن": اتخضيت لما عرفت وكنت مخطط أجيب 98%

قال طارق حسام، الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، شعبة أدبي، والحاصل على مجموع 409.5، إنه لم يتوقع على الإطلاق أن يكون من أوائل الجمهورية على الإطلاق، وأن أقصى مجموع كان يخطط له 98% على أقصى تقدير.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لم يكن في المنزل حين استقبلت أسرته مكالمة وزير التربية والتعليم، متابعًا: "لما رجعت البيت وعرفت الخبر من والدتي اتخضيت ومكنتش مصدق لحد ما شوفت النتيجة على المواقع".

وأكد الطالب، الذي ينتمي لمدرسة علي مبارك الثانوية بنين التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، أنه يطمح للالتحاق بكلية الألسن، بسبب حبه للغات وولعه بها ورغبته في التعمق والاستزادة منها ودراستها.

والدة حسام أكدت لـ"الوطن"، أنها استقبلت مكالمة وزير التعليم بينما كان ابنها خارج المنزل، حيث وصفت مشاعرها حين أخبرها أن نجلها الأول على الثانوية العامة قائلةً: "اتلخبطت من الفرحة والخضة ومكنتش عارفة أرد وأغمى عليا"، لافتةً إلى أن مجهود وتعب الأسرة لم يضع هباءً.