أعلن المجلس الأعلى للجامعات قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية والحكومية، وفقًا للشروط والأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

وتستعرض "الوطن" شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

1- يتم قبول الطلاب بفصول كلية التربية بطور سيناء القسم أدبي فقط جامعة السويس - فصول كلية الآداب بطور سيناء القسم أدبي فقط جامعة السويس (إقليمي) لأبناء طور سيناء من الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها من القسم الأدبي.

2- يتم قبول الطلاب بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكه فرع مرسى مطروح جامعة الإسكندرية (إقليمي) من القسم العلمي فقط لأبناء محافظة مرسى مطروح الحاصلين على الثانوية الأزهرية منها.

3- يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للكليات المذكورة وفي نطاق الأعداد المقررة والشروط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

4- يتم قبول الحاصلين على هذه الشهادة من القسمين العلمي والأدبي بالمعاهد الخاصة في ضوء القواعد والمواد المؤهلة لكل معهد بشرط ألا يقل المجموع الاعتباري عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.

5- يتم قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالمعاهد الخاصة طبقًا للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية في نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقًا لقرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة.

6- يكون المجموع الاعتباري للدرجات في الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب في القبول، ووفقًا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أو معهد.

7- يقتصر القبول بالكليات سالفة الذكر لطلاب الثانوية الأزهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات المنظمة لهذا الشأن.

8- يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الأزهرية بشرط الحصول على 55% في اللغتين الأجنبيتين أو أحدهما في حالة دراسة الطالب لغة واحدة.

كيفية حساب المجموع الاعتباري

يتم احتساب المجموع الاعتباري للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمي والأدبي كما يلى:-

أولًا: بالنسبة للقسم العلمي:

بالنسبة للقبول ببعض الكليات الجامعية والمعاهد العالية الخاصة:

مجموع المواد العربية + المواد الثقافية × 410 = 440

ثانيًا: بالنسبة للقسم الأدبي:

بالنسبة للقبول ببعض الكليات الجامعية وبالمعاهد العالية الخاصة:

مجموع المواد العربية + المواد الثقافية × 410 = 420

الكليات والمعاهد التي يتم القبول بها من الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية

أولاً: الكليات الجامعية:

يتم القبول ببعض الكليات الجامعية طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين (الأدبي/ العلمي) وذلك كما يلي:

ثانيًا: المعاهد العالية والخاصة المتوسطة، ويمكنك الاطلاع على القائمة كاملة من هنــــــا.