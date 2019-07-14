قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن عمل مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية لم يأت استجابة لأصوات في الخارج، مؤكدا أننا في دولة قوية وقديمة ولها أكثر من 7 آلاف سنة، وكلمتها مسموعة ليس في المنطقة وحدها بل العالم كله.

وأضاف أنه بعد موافقة المجلس من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم ممارسة العمل الأهلي وآخر مماثل مقدم من النائبة ناجية هنري: "لقد عادت مصر وبقوة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالى تشريعاتها وقراراتها نابعة من متطلباتها الوطنية، ولن تكون صدى لأى أصوات فى الخارج".

وأشار عبد العال إلى أن هناك مشروعات قانونية فى مجالس سابقة عدلت قوانين بعد 72 ساعة من إقرارها تنفيذا لقاعدة قانونية وهو استقرار المجتمع، موضحا أن مشروع القانون الحالي جاء من أجل استقرار المجتمع أيضا، ويهدف إلى تحسين العمل الأهلى، ويتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية.

وتابع: "لا يمكن لأي جهة أن تملي على مصر، فهي دولة قوية، وهذا المجلس لا يأخذ أي إملاءات مهما كانت".

وقال عبدالعال: "أقررنا القانون السابق وهو لم يخرج عن المعايير، وكشف الواقع أن هناك بعض النواقص، والمجلس أيضا انطلاقا من مسئوليته الدستورية تصدى لها"