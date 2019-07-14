أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم، أوائل الثانوية العامة بأقسام العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي على مستوى المحافظة.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين تقديرا لجهودهم ولتحفيزهم على النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية بالكليات، ولحث باقي الطلاب على الاقتداء بهم.

وأضاف أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد اعتمد أمس السبت، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح بلغت 78.6%.