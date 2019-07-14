إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق المحلة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل علي طريق "المنصورة - المحلة" أمام قرية ميت الكرماء بالدقهلية، وجرى نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلي مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم أمام قرية ميت الكرماء.انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث إلي مكان الحادث وتبين إصابة كلا من : "محمد سالم إبراهيم، 25 سنة، ومحمود سعيد سعد، 24 سنة، وعمرو علي 38 سنة، وعايدة عايد سالم، 30 سنة، ومقيمون جميعا بمحافظة كفر الشيخ، وأحمد منصور أحمد 33 سنة، ومقيم برق العز مركز المنصورة، والحسن خيري عبد البديع، 26 سنة، من الغربية، وتم دخولهم جميعا مستشفى طوارئ جامعة المنصورة لتلقي العلاج.

وبالفحص تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم "ل ي ج 8154"، ربع نقل، وأخري ميكروباص تعمل علي خط "طلخا – كفر الشيخ" والتي اصطدمت بعمود كهرباء نتيجة للتصادم، مما تسبب في حدوث الإصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .