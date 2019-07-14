أناب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019، حيث جاء إعلان النتيجة اليوم خلال مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر.

وقال الطيب إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع لحظة بلحظة كل ما يجري بمشيخة الأزهر وخصوصًا نتيجة الثانوية الأزهرية وقد اتصل فضيلته بالأوائل أمس وهنأهم بنجاحهم وتفوقهم.

وأعلن وكيل الأزهر نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، الناجحون 146.

ويمكنك التعرف علي النتيجة برقم الجلوس من هنـــــا: