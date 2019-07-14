ستة أرقام، تتراص بجوار بعضها البعض لتكون رقم الجلوس لطالب الثانوية العامة، والذي عن طريقه يعرف نتيجته بإدخاله إلى موقع وزارة التربية والتعليم، لتظهر له درجاته كاملة ومجموعه النهائي.

من بين أرقام الجلوس تظهر تلك التي يكون أرقامها الستة عبارة عن رقم واحد تكرر ستة مرات، ليشكل رقمًا مميزًا لصاحبه يصعب نسيانه، ويصبح البحث به سهلًا دون الاضطرار للاحتفاظ به بأي طريقة، فهل كانت نتائج أصحاب تلك الأرقام مميزة كذلك؟

في مدرسة تابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، ظهر رقم الجلوس 111111، لأحد الطلبة، الذي يدرس في شعبة علمي رياضة، وحصل على مجموع بلغ 355.5 درجات من المجموع الكلي البالغ 410 درجات، بنسبة مئوية حوالي 86.7%.

أما الطالب صاحب رقم الجلوس المكون من الرقم 2 مكررًا ستة مرات، لم يبتعد كثرًا من حيث النطاق الجغرافي، حيث يدرس في مدرسة تابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، شعبة أدبي، إلا أنه ابتعد كثيرًا في المجموع النهائي.

وحصل صاحب رقم الجلوس 222222 على مجموع نهائي بالغ 176 درجة، من أصل المجموع الكلي البالغ 410 درجات، بنسبة مئوية تبلغ 42.9%، وهو المجموع الذي لا يكفي للنجاح، حيث عنونت كلمة "راسب" نتيجته ومجموعه.

وبالابتعاد نحو محافظة أخرى، في إحدى المدارس التابعة لإدارة منوف التعليمية بمركز منوف، حصل الطالب صاحب رقم الجلوس 333333، علمي علوم، على مجموع قدره 338، بنسبة مئوية تبلغ 82.4%.

وبالانتقال إلى خط القناة، وتحديدًا إدارة أبو صوير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حصل الطالب صاحب رقم الجلوس المكون من رقم 4 مكررًا 6 مرات، علمي علوم، على مجموع 351 درجة، بنسبة مئوية 85.6%.

666666 رقم جلوس ظهر لطالب في إحدى مدارس إدارة دمياط التعليمية في دمياط، وحصل صاحبه، شعبة أدبي، على مجموع 385.5، بنسبة مئوية تبلغ 94.2%، وهو صاحب المجموع الأعلى من بين أصحاب أرقام الجلوس المكونة من رقم واحد.

رقم الجلوس الأخير المكون من رقم 7 مكرر 6 مرات 777777، ظهر في إحدى المدارس التابعة لإدارة الجمالية التعليمية بمحافظة الدقهلية، شعبة أدبي، وحصل صاحبه على مجموع 364.5 بنسبة مئوية تبلغ 88.95.