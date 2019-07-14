حالة من البهجة رسمتها نتيجة أوائل الثانوية العامة على وجوه ذوى المتفوقين الذين تحولت منازلهم إلى ساحات فرح، أقبل عليها الأهل والأصدقاء لتقديم التهانى والتبريكات، ليكلل مجهودهم طوال سنوات الدراسة بحصولهم على المراكز الأولى، وسط مشاعر فخر واعتزاز من قِبل أسرهم بعد أن منَّ الله على أبنائهم بالتفوق.. «الوطن» رصدت لحظات السعادة فى منازل الأوائل الذين استفاضوا فى الحديث عن سر تفوقهم وتطلعاتهم المستقبلية فى المرحلة الجامعية.

«لم أتوقع أن أكون من الأوائل رغم استذكار دروسى جيداً، كنت أتمنى لكنى لم أتوقع، وحقق الله أمنيتى بالفوز بالمركز الثانى مكرر على مستوى الجمهورية، وسعدت باتصال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، لتهنئتى ومطالبته بأن أكون قدوة للشباب فى جيلى» بهذه العبارات وصف «عاصم سميح» الحاصل على المركز الثانى مكرر علمى علوم من مدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية للغات بمدينه كفر الشيخ، فرحته، مؤكداً أنه علم بالنتيجة من خلال اتصال الوزير وبعدها تلقى اتصالات عديدة من معلميه وأقاربه، وتحول مسكنه إلى ساحة كبيرة لتقديم التهانى وسط زغاريد والدته وشقيقاتها.

«عاصم» اعتاد على قضاء 4 ساعات يومياً لاستذكار دروسه، ثم زاد الوقت تدريجياً إلى 12 ساعة أيّام الامتحانات: «رفضت الدروس الخصوصية لأننى رأيت أن الكتاب المدرسى هو الأهم والتحصيل منه سيكون جيداً، والفضل يعود إلى والدى الذى يعمل طبيباً صيدلانياً ووالدتى الموظفة بإدارة جامعة كفر الشيخ، فالصلاة والاجتهاد وأمى سر نجاحى».

وفى القليوبية، حصدت مدرسة «أم المؤمنين»، الثانوية بنات، فى بنها، المركز الأول فى الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، نظام «الدمج»، بعد حصول الطالبة آلاء أسامة خيرت على مجموع 405 درجات فى الشعبة الأدبية، لتحتل صدارة قائمة الشرف لأوائل الثانوية العامة، دون أن تمنعها إعاقتها البسيطة عن التفوق الدراسى.

وسادت فرحة عارمة بمنطقة المنشية ببنها التى تحتضن منزل «آلاء» بعد أن تلقت والدتها اتصالاً هاتفياً من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، أكد فيه حصول «آلاء» على المركز الأول فى الثانوية العامة «دمج»، وتوافد أهالى المنطقة على منزل الطالبة لتقديم التهانى والتبريكات.

«تحديت جميع الظروف والصعاب، وأصررت على الدراسة فى مستوى الدمج فى جميع المراحل التعليمية ولم تمنعنى إعاقتى من أن أكون من المتفوقين»، قالتها «آلاء» متمنية التحاقها بكلية الآداب قسم لغة إنجليزية على أن تستكمل الدراسات العليا وتكون أستاذة جامعية، لافتة إلى أن مثلها الأعلى الأديب نجيب محفوظ والدكتور طه حسين، أول مَن حارب الظلام والإعاقة ووصل لأعلى المراتب الوظيفية والأدبية.

والدة الأولى أدبى "دمج" بالقليوبية: لم أصدق الوزير حينما اتصل بى وطلبت بياناتها بالكامل حتى أتأكد

«رحاب عطا عبدالتواب» والدة «آلاء»، ربة منزل، روت تفاصيل مكالمة الوزير قائلة: «فوجئت باتصال هاتفى وعندما أجبتُ أبلغنى المتصل أنه وزير التعليم وأن آلاء هى الأولى على الثانوية العامة فقلت: ممكن تعطينى بياناتها كاملة وعنوان منزلنا حتى أتأكد أن الاتصال ليس مزاحاً، فرد بالبيانات واسم المدرسة وعنوان المنزل ومن فرحتى أغلقت الخط قبل أن أعرف المجموع»، وأوضحت أن ابنتها أصيبت بإعاقة أثّرت فى نطقها وهى فى مرحلة رياض الأطفال، ولكن الله عوضهم بتفوقها فكانت دائماً متفوقة ومتميزة ومن الأوائل، فلم تؤثر الإعاقة على مشوار تعليمها.

وفى قرية «كوم زمران»، مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، سرت حالة من السعادة بعد إعلان حصد «رحاب ممدوح محمد بكر» الطالبة بمدرسة الدلنجات الثانوية بنات، للمركز الرابع على مستوى الجمهورية، والأولى على مستوى محافظة البحيرة، فى امتحان الثانوية العامة شعبة علمى علوم بمجموع 408.

«رحاب» أكدت أنها كانت تتوقع حصولها على مركز متقدم بين أوائل الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها لم تتبع القواعد التقليدية فى المذاكرة، قائلة: «لم أبدأ بالضغط على أعصابى والإكثار فى عدد ساعات المذاكرة حتى لا أستنفد كل طاقتى فى بداية العام الدراسى». وفى الإسماعيلية، قالت «آية محمد محمود» ابنة مدرسة «التل الكبير»، الثانوية بنات، إن حصولها على المركز الثانى مكرر، علمى علوم، جاء نتيجة جهد شاق دام طوال العام، معربة عن أملها فى الالتحاق بالطب البشرى لتحقيق أمنية والدها فى أن تصبح طبيبة، لافتة إلى أن المواظبة على المذاكرة وتنظيم الوقت، والتركيز، أهم مقومات النجاح وتحديد الهدف، وأكدت أنها بدأت المذاكرة فى بداية العام لمدة 5 ساعات ووصلت إلى 9 ساعات أيام الامتحانات. وفى قنا، أكد «أحمد» أن أجواء الاجتهاد والمثابرة التى كانت تعيشها أسرته بعد وفاة والده كانت سبباً فى تفوقه وحصوله على المركز الثانى مكرر شعبة علمى علوم.

«هاجر محمد زكى»، الحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم، بمجموع ٤١٠، بمدينة سوهاج، أكدت أنها كانت تدرس بمدرسة الدعوة الإسلامية بنات بمدينة سوهاج، واعتادت على استذكار عدد ساعات محدد فى اليوم.