استضاف الإعلامي عمرو عبد الحميد، عددًا من أوائل الثانوية العامة نظام "الدمج"، وهما الطالبة ألاء أسامة خيرت عبد العزيز، الأولى على مستوى الجمهورية بنظام الدمج "أدبي"، ووالدتها الحاجة رحاب عبد التواب، وكذلك مروان وحيد عبد الله، الأول على مستوى الجمهورية بنظام الدمج "علمي رياضة"، ووالدته الحاجة أمل طاهر، وذلك خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN".

قالت "آلاء"، إنها لم تتوقع أن تحصل على المركز الأولى في الثانوية العامة، وكانت النتيجة مفاجئة ليها، بس دائما كانت تتوقع أن تُصبح في مكانة رفيعة، بينما قالت والدتها رحاب، إن وزير التربية والتعليم طارق شوقي تواصل معها هاتفيًا وأبلغها بالنتيجة، ولم تُصدق وأصيبت بالذهول، مستطردة: "افتكرت أن الوزير ده واحد تاني بيهزر، لما قالي البيانات بتاعة ابنتي صدقت".

بينما قال "مروان"، أنه لم يتوقع النجاح الباهر الذي حققه، فيما قالت والدته "أمل": "الوزير اللي بلغ جوزي، جوزي فرح أوي، الوزير قاله مروان نجح أول جمهورية، وقعد يقول الله أكبر الله أكبر، لدرجة إن جوزي معرفش الدرجة كام"، موضحة أن نجلها عاشق لمادة الرياضة، وكل المدرسين كانوا يشيدون به.