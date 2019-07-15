يرغب الطالب محمد عزت، الحاصل على المركز الثالث مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة في الالتحاق بكلية هندسة بترول، حسبما ذكر في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث أكد أن حملة منذ الصغر هو الالتحاق بهندسة بترول.

وأضاف "عزت"، أن عدد ساعات مذاكرته يوميا تراوحت ما بين 5 لـ 7 ساعات، مؤكدًا أنه متمسك بحلمه في الالتحاق بهندسة بترول رغم أن أسرته تُرشح له عددًا من الكليات للالتحاق بها مثل الجامعة الألمانية أو الفنية العسكرية أو الحصول على منح مجانيه، مضيفًا :" أنا بحب هندسة بترول وهدخل هندسه بترول".

وعن طريقة مذاكرته، قال الحاصل على المركز الثالث مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، إنه كان يحصل على دروس خصوصية في كل المواد، موضحا أن الدروس كانت بديلا للمدرسة ولم يكن لديه أي بديل للدروس الخصوصية كونه لم يذهب للمدرسة.