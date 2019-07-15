بينهم 7 أطفال.. 21 حالة وفاة وإصابة في حادث الصحراوي الشرقي بقنا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرون، صباح اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص، وأخرى نقل بطريق قنا- سوهاج، بالكيلو 15 الصحراوي الشرقي.

وكان اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بوقوع حادث بين سيارتي ميكروباص ونقل بطريق قنا- سوهاج، أمام الكيلو 15، نتج عنه مصرع: "عبد السلام محمود علي، 57 عامًا، وعوض نجاح عوض، 45 عامًا، وفاطمة عبدالحميد محمود، 37 عامًا، ومحمد جلال أحمد موسى، 37 عامًا، وجثتين مجهولتين لرجل وسيدة، إضافة لثلاث جثث "أطفال"، نقلوا إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

فيما أصيب: "زينب محمد مبارك، 27 عامًا، وائل مرعي محمود، 29 عامًا، جمال محمد حسين، 28 عامًا، عصام محمد حسن، 33 عامًا، محمد حسن محمد، 24 عامًا، علي محمد مصطفى، 33 عامًا، محمد عبدالله أبوالمجد، حسين سيد حسين، 42 عامًا "مقيم بني سويف"، وأربعة أطفال، جميعهم يتلقون العلاج في مستشفى قنا الجامعي.