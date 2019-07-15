لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بـ"توكتوك" بطريق أسيوط - منفلوط الزراعي أمام كوبري علوان وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الإيمان والمصابين للمستشفى الجامعي.

تلقى اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوكتوك بطريق أسيوط منفلوط الزراعي أمام كوبرى علوان دائرة مركز أسيوط ووقوع متوفيين ومصابين.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ ونجم عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من ركاب الميكروباص وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين للمستشفى الجامعي وجارى تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.