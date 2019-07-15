"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

عروض التنورة المصرية بوكالة الغوري الإثنين والأربعاء والسبت من كل أسبوع، 7:30 مساءً، سعر التذكرة 5 جنيهات.

حفل كايرو تيونز، بقيادة المايسترو أحمد يونس، بقاعة النهر في ساقية الصاوي، 8 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

مسرحية بيت الأشباح، على المسرح العائم الصغير، 7 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

العرض المسرحي "كوش"، بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 7 مساءً.

عرض أوبرا كارمن على مسرح الهناجر، 8:30 مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

عرض فيلم "Rocketman" بسينما الزمالك، 7 مساءً، وأسعار التذاكر 75، 100 جنيه.