أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدور رجال هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ونجاحهم في القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسؤولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد.

زين الدين: السيسي لا يتهاون مع الفساد والمفسدين ونعيش عهد الشفافية

وأعلن زين الدين، في بيان أصدره اليوم، تأييده التام لجميع الجهود التي تقوم بها الأجهزة الرقابية في مواجهة وملاحقة جميع وقائع الفساد والمفسدين الذين استباحوا حقوق الدولة والشعب، مؤكدا أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتهاون مع الفساد والمفسدين وهو عهد الشفافية ومواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

وكان المتهمون سعوا لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز، مقابل مبالغ مالية علي سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.