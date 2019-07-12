مصطفى بكري: "الأجهزة الرقابية مش بتتجنى على حد.. ومفيش حد كبير عليها"

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بجهود الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة فى مكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة.

وأضاف بكري، خلال حلقة اليوم من برنامج "حقائق وأسرار"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذا الجهد مقدر ويبعث الأمل في النفوس: "تعليمات الرئيس واضحة، مفيش حد كبير على الأجهزة الرقابية، وهي مش بتتجنى على حد أبدًا".

وتابع، أن اللواء شريف سيف، رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتابع كل قضية على حدة بهدوء: "مفيش قضية فساد إلا واتخذ فيها قرار".

وأردف، أن الأجهزة الرقابية لديها الوثائق والمستندات والتسجيلات في القضايا، والتي يحتكم فيها ضابط الرقابة الإدارة الرقابية إلى ضميره والقانون والعدل.

وتوقع مقدم البرنامج، أن تشهد الأيام المقبلة كشف المزيد من قضايا الفساد لشخصيات هامة في المجتمع: "الرقابة الإدارية تؤدي دورها على أكمل وجه، وللقضاء له حكمه وقراره في نهاية الأمر".

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رسميا الآن، على طلب النائب العام بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب صلاح عيسى مرسي عيسي، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن الدول العليا.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.