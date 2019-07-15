أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب عن استنكاره الشديد لتصريحات جيسون غراين بلات مستشار الرئيس الأمريكي، والتي هاجم فيها نقابة الصحفيين الفلسطينيين لأنها تصريحات تندرج في صلب السياسة الجديدة المنحازة لجرائم الكيان الصهيوني.

غراين هاجم نقابة الصحفيين الفلسطينيين وانحاز لجرائم الكيان الصهيوني

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تعكس مدى انحياز الإدارة الأمريكية للعدو الصهيوني، كما جردتها من أية شرعية بالنسبة للقضية الفلسطينية، مؤكدا على تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وقراراتها التي اتخذتها سواء المتعلقة بصفقة القرن، أو رفضها الدعوة لزيارة البيت الأبيض الأمريكي في محاولة للخضوع للمخطط الأمريكي الصهيوني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتابع أن الاتحاد العام للصحفيين العرب يشيد بموقف اتحاد الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أعلنوا عن تضامنهم مع الصحفيين الفلسطينيين، ووقفوا ضد تصريحات المسؤول الأمريكي، مشيدا بموقف الصحفيين الأفارقة الذين أعلنوا تضامنهم مع زملائهم الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف البيان: "الاتحاد العام للصحفيين العرب يعبر عن استنكاره الشديد لتصريحات المسؤول الأمريكي ويؤكد أنها لن تنال من عزيمة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وهي تعد حلقة من سلسلة التصريحات الأمريكية التي تتعارض مع القوانيين الدولية وحقوق الإنسان، والاتحاد ويؤكد تضامنه المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بإعتبارها الممثل الشرعي والقانوني لجموع الصحفيين الفلسطينيين ضد المخطط الصهيوني الأمريكي الخبيث".