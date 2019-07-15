أطلقت وزارة الأوقاف حملة إلكترونية للتعريف بأهمية صكوك الأضاحي، وأطلقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة وسوم لصك أضحية الأوقاف، بعبارة "وهنكبر العدد ونعظم الأجر".

القاهرة في المقدمة.. والبحيرة في المرتبة الثانية

وأعلنت الوزارة أنه بلغ إجمالي المبالغ المحصلة من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لصالح الأسر الأولى بالرعاية 15 مليون جنيه حتى تاريخه، ونشرت بيانًا بأفضل 20 محافظة أداء حتى تاريخه، وجاء على رأس المحافظات القاهرة ثم الغربية ثم البحيرة ثم الجيزة والإسكندرية.

وأكد قطاع المديريات في وزارة الأوقاف، على جميع مديرى المديريات بعمل الترتيبات اللازمة لمشروع جمع جلود الأضاحي، وتحويل أي مبالغ يتم جمعها إلى مشروع صكوك الأضاحي تعظيما للفائدة، وليذهب عائد مشروع جلود الأضاحي في صورة لحوم تصل إلى الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وذكرت وزارة الأوقاف، أنه لا يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية ولا إعطائه للجزار على سبيل الأجرة، أو كمقابل جزء من أجرته، فإما أن ينتفع به المضحي إن أمكنه ذلك، وإما أن يهديه لمن ينتفع به، وإما أن يتبرع به، وفي هذه الحالة ستقوم اللجان المخصصة لذلك بالوزارة بجمعه وتحويل ثمنه إلى صكوك أضاحي توزع لحومها على المستحقين الحقيقيين تعظيما لأجر الأضحية وثوابها.

وأضافت الوزارة أن ذلك يتم من خلال اللجان المختصة تحت إشراف مدير المديرية، وإعطاء المتبرع إيصال تبرع عيني مثبت به اسم المتبرع ونوع الجلد المتبرع به، وسيتم توزيع إيصالات التبرع العيني وتسليمها للمديريات قبل العيد بوقت كافي.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه ثبت بالتجربة العملية من خلال تجربة الوزارة أن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين، ويسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات في محاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت مظلة أعمال الخير.