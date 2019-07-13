انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، في اللغة العربية والخط العربي والإملاء ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل .

ويؤدي الامتحانات بينهم 544 طالبًا وطالبة منتظما و63 طالبا وطالبة منازل بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة .

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى توفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان والالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للامتحان وغلق أبواب اللجان في موعدها واعتماد جميع أوراق الأسئلة قبل توزيعها على الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التعليم أنه جرى التنبيه على مسؤول الأمن باللجنة بالتحفظ علي أجهزة المحمول الخاصة بالطلاب ومنع دخولها وكتابة بيانات الطالب عليها ثم تسليمها بعد انتهاء الامتحان .

وأوضح أن لجنة النظام والمراقبة أرسلت أرقام الجلوس لجميع الطلاب وكذلك بطاقات تحقيق الشخصية وكشوف المناداة لرؤساء اللجان عن طريق لجنة النظام والمراقبة .

ويجري امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدينة الطور 207 طالبا وطالبة منتظما ومنازل ومدينة شرم الشيخ 89 طالبا وطالبة ومدينة دهب 64 طالبا وطالبة ومدينة نويبع 92 طالبا وطالبة وكاترين 22 طالبا وطالبة منتظما وأبورديس 39 طالبا وطالبة منتظما منازل وأبوزنيمة 19 طالبا وطالبة منتظما ومنازل و رأس سدر 75 طالبا وطالبة منتظما ومنازل .