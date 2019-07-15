الشروط المطلوبة وطريقة التقديم لوظائف البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، حاجته لشغل وظائف شاغرة، تتمثل في الآتي:
IT Data Center Engineer/Senior Engineer
ويشترط في المتقدمين، ما يلي:
1- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب الآلي.
2- خبرة تتراوح بين 1- 5 سنوات.
3- القدرة على إنجاز الأعمال المطلوبة، والعمل تحت ضغط.
4- إجادة مهارات التواصل.
SMEs Portfolio Managers
Senior Relationship Managers
Relationship Managers Credit Analysts
ويشترط في المتقدمين، ما يلي:
1- خبرة 3 سنوات كحد أدنى.
2- الحصول على دورة الائتمان المعتمدة.
وأوضح البنط، أنه حال الرغبة في التقدم للوظائف، يمكن إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي (noranelzuhiry@gmail.com).