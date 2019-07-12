تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية.. مرتبات تصل لـ5000 جنيه

أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل"، النشرة الأسبوعية لتوظيف المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل وفوق متوسط، في مجال "المطاعم، السياحة، المبيعات، والتسويق"، برواتب تبدأ من 1400 جنيه حتى 5000 جنيه.

وجاءت الوظائف بحسب المجالات كالآتي:

أولًا: مجال المبيعات والتسويق

المحافظات المتاحة بها "القاهرة الكبرى، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنصورة، والمنيا".

- شركة الدلتا لتأمينات الحياة في مجال التأمين تطلب للتعين بمحافظة المنيا؛ مستشار خدمات تأمينية، ومدير مبيعات في كورنيش النيل - المنيا، الشروط المشتركة للوظيفة:

حسن المظهر واللباقة.

- مؤهل عالي.

- يشترط وجود خبرة سابقة في إدارة أفراد أو فرق بيع "بالنسبة لمديري البيع".

- لا يشترط وجود خبرة سابقة" بالنسبة لمستشاري الخدمات التأمينية".

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

- ذكور وإناث.

- تدريب في مجال التسويق والمبيعات مجانًا بعقد سنوي، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي وطبي وعمولات مجزية تصل إلى 33%.

- سرعه التدرج الوظيفي وفقًا للكفاءة والالتزام.

- المرتب: دخل شهري 2800 جنيه بالإضافة إلى حافز إجادة 20%،

- وعند الترقية؛ دخل شهري 3500 بالإضافة إلى حافز إجادة 20%.

- دخل شهري 5000 جنيه بالإضافة إلى حافز إجادة 4% من إجمالى بيع فريقه (بالنسبة لمديرين المبيعات).

- مواعيد العمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

- للتقدم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــا.

- "Abudawood Distribution Company" شركة أبوداوود وكيل شركات عالمية مثل "بروكتل أند جامبل"، "أمريكانا"، وتعمل في مجال التوزيع تطلب الوظائف التالية:

1- سائق "رخصة مهنية ثالثة أو ثانية أو أولى" في المريوطية هرم، ومدينة نصر ويشترط، مؤهل أو دون مؤهل، رخصة مهنية أولى أو ثانية أو ثالثة، حد أقصى للسن 40 عاما، ذكور فقط، المرتب 3200 جنيه مع بدلات، فضلًا عن حوافز، تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي.

2- مندوبو مبيعات في المريوطية ومدينة نصر، حيث يوجد وسيلة مواصلات خاصة بالشركة لنقل الموظفين من وإلى فرع الشركة، الراتب 4 آلاف جنيه مع بدلات شهرية، تأمين اجتماعي، تأمين على الحياة، تأمين طبي متميز، مكافأت سنوية، زيادات سنوية، السن من 18 إلى 40 عامًا.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنـــــا.

ثانيًا: وظائف للمؤهلات العليا

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى، المحلة، الإسكندرية.

- شركة معارض رنين تطلب للتعيين:

1- مدير فرع

2- مدير تشغيل "مدير منطقة"

وتتمثل الشروط في الآتي:

- خريجون مؤهل عال.

- خبرة في مجال الرتيل يفضل الأدوات المنزلية.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 40 سنة.

تتضمن مميزات الوظيفة ما يلي:

- الراتب بحسب الخبرة.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

للتقدم للوظائف، يتم إرسال السيرة الذاتية على

Masrcv@outlook.com

شركة كبرى في مجال الدواجن (تربية وتصنيع منتجات الدجاج) تطلب للتعين في السادس من أكتوبر:

1- Digital Marketing Specialis، وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- تخطيط وتنفيذ حملات التسويق عبر الإنترنت لتعريف المستهلكين بالشركة ومنتجاتها.

- إدارة مواقع وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – يوتيوب) للرد على استفسارات العملاء بطريقة احترافية توضح صورة الشركة.

- إدارة موقع الشركة الإلكتروني لتطوير محتواه بشكل دوري.

ويشترط في المتقدمين الآتي:

- مؤهل عالي خريجين.

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات (شركات تغذية).

- حد أقصى للسن 30 سنة.

- ذكور.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات ويومين إجازة فضلًا عن التأمينات.

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال الـCV على:

- Masrcv@outlook.com

- (Subject: (Digital Marketing Specialist + 210

1- اخصائي تسويق أو مشرف تسويق ويشترط في المتقدمين الآتي:

- مؤهل عالي خريجين

- خبرة من 3 إلى 5 سنوات (شركات تغذية).

- حد اقصى للسن 30 سنة.

- ذكور.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات ويومين إجازة فضلًا عن التأمينات.

للتقدم للوظيفة يرجى إرسال الـCV على:

- Masrcv@outlook.com

- (Subject: (Marketing Specialist + 210

ثالثًا: وظائف للمؤهلات المتوسطة ودون مؤهل وفوق المتوسط

المحافظات المتاح بها وظائف: "القاهرة الكبرى، السويس، الشرقية، بورسعيد، الإسماعيلية، وشرم الشيخ".

- شركة كوكاكولا تطلب للتعيين الفوري سائقين بمحافظة الجيزة بالشروط الآتية:

المؤهل "عالي - فوق متوسط - متوسط"، موقف نهائي من التجنيد "إعفاء - أدى الخدمة العسكرية"، يحمل رخصة قيادة مهنية.

وتمنح الشركة أجور وحوافز حسب الخبرة والكفاءة، كما تقوم بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية والصحية.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملىء الاستمارة من هنــــا.

- "جو بلاس" للخدمات اللوجستية تطلب للتعيين:

مندوب داخل وحدات المرور (المساعدة في الفحص الفني ولصق باركود للمركبات والسيارات داخل المرور لتعريفها في كمائن في الطرق العامة، ممثل لشركة جوبلاس داخل وحدات المرور)، في السويس - بورسعيد - الإسماعيلية بالشروط الآتية:

مؤهل متوسط وعالي، ذكور فقط، حد أقصى للسن 40 سنة، الراتب: 1400 جنيه وتأمينات، مواعيد العمل من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا، وعقود سنوية.

وللتقدم للوظائف يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

رابعًا: وظائف بمجال السياحة والمطاعم في القاهرة الكبرى

المحافظات المتاح بها وظائف: القاهرة الكبرى

- جود كافيه وان يطلب للتعيين:

1- ويتر "مضيف صالة".

2- شيفات سخن.

3- بارستا.

4- ستيورد.

الشروط:- دبلوم صنايع.

- مؤهل متوسط.

- خريجين.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 سنة.

الراتب: 2200 صافي + حوافز "للوظيفة الأولى".

الراتب: ابتداء من 2500 و3000 حتى 3500 حسب الخبرة "للوظيفة الثانية".

الراتب: 2500 صافى + حوافز "للوظيفة الثالثة".

الراتب: 2400 جنيه "للوظيفة الرابعة".

للتقدم ملء الاستمارة من هنـــــا.

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- سلسلة مطاعم أمريكانا تطلب للتعيين الفوري عضو فريق بمطاعم "هارديز وكنتاكي" بمدينة الرحاب بالقاهرة.

الشروط: مؤهلات عليا ومتوسطة، وألا يزيد السن عن 30 عاما، الراتب 2000 جنيه، فضلا عن 200 جنيه بدل مواصلات، وتوفير سكن ووجبة، وتوفير 5 أيام إجازة شهريا.

وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنــــا.

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