استجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة طلاب الصف الأول الثانوي، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تلقي التظلمات والشكاوى للطلاب المتضررين من حدوث مشاكل أثناء أداء الاختبارات الإلكترونية للعام الدراسي 2018/2019، بالإدارات التعليمية للمرة الثانية بداية من اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2019 ويستمر حتى الأربعاء 17 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد فتحت باب تقديم الشكاوى لطلاب الصف الأول الثانوي يوم 26 يونيو 2019 ولمدة أسبوع بالإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية لكل من تضرر من حدوث مشكلة تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني الذي عقد في شهر مايو الماضي.